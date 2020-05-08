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Львів поки не вирішив, чи будуть відкриті перукарні і салони краси

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 17:05
Львів поки не вирішив, чи будуть відкриті перукарні і салони краси
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення ухвалять 12 травня, наступні 3 дні у місті відслідковуватимуть динаміку захворювань

Рішення щодо послаблення карантину у Львові, зокрема, відновлення роботи перукарень, салонів краси та фітнес-центрів ухвалять 12 травня. Про це у Telegram повідомив львівський міський голова Андрій Садовий.

За його словами, 12 травня відбудеться позачергове засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

"Тоді приймемо рішення щодо роботи перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу та взуття. Відтермінування певних дозволів пов’язано зі збільшенням кількості захворювання на COVID-19 у Львові та області. Протягом наступних 3 днів ми слідкуватимемо за динамікою і в вівторок розумітимемо, що робити далі", - повідомив Садовий.

Водночас, у Львові з 11 травня дозволили відвідувати парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом). Також буде відновлена торгівля промисловою групою товарів (окрім одягу та взуття).

"Всі магазинчики з господарським та іншими товарами працюватимуть. Так розвантажимо наплив покупців з великих торгових центрів. Також запрацюють літні тераси кафе та ресторанів. Треба розуміти, що всі ці речі можливі лише при строгому дотриманні протоколів", - зазначив мер Львова.

Сьогодні вранці Андрій Садовий повідомив про 65 нових випадків коронавірусу у Львівській області. За даними Міністерства охорони здоров’я, це найбільший добовий приріст хворих в Україні 8 травня. У зв’язку з цим у Львові вранці зібрали штаб екстреного реагування.

Наразі у Львівській області зареєстровано 660 випадків коронавірусу. Загалом в Україні на COVID-19 захворіли 14 195 громадян.

Теги Новини України ЛьвівЛьвівкарантин
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