Львов снова закроет все летние площадки после трех нарушений

Несмотря на смягчение карантина в Украине с 11 мая, Львов закроет все летние площадки после выявленных нарушений хотя бы на трех из них. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, рестораторы Львова согласились сократить число столиков на летних площадках, чтобы соблюдать санитарные нормы.

"Если в трех заведениях с летними площадками будут нарушения, мы отменим разрешение на работу кафе с летними площадками… У нас не будет другого варианта. Один за всех и все за одного. Если мы вместе с рестораторами нарабатывали эти правила, то они должны их соблюдать. А как по-другому все это контролировать… Если будут нарушения, спасибо, до свидания", - заявил Садовой.

Напомним, ранее сообщалось, что Львов пока не решил, будут ли открыты парикмахерские и салоны красоты с 11 мая. В то же время с понедельника разрешили посещать парки, скверы и спортивные площадки.

Сегодня были названы условия открытия летних площадок кафе и ресторанов в Киеве. В частности, расстояние между столиками должно быть 1,5 метра; за одним столиком не более двух посетителей без учета детей до 14 лет; также персонал должен иметь средства индивидуальной защиты.