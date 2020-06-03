Львів може посилити карантин: названо умови

Львів може посилити карантин, оскільки стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні. Для цього захворюваність повинна перевищити середні показники.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами Садового, посилення карантину буде, коли захворюваність перевищить 23%.

"Ми ще коли приймали рішення: якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити в набат. Станом на вчора - це 19%. І ось така межа - 11-12-15% - тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник. Ми не можемо одномоментно подолати цей вірус, тим більше у нас ще багато аналізів чекають на тестування", - зазначив мер Львова.

Він також додав, що на кінець тижня заплановано засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

"(Якщо захворюваність перевищить 23%, - ред.), тоді ми будемо звертатися до уряду щодо посилення карантину...Ми з коронавірусом будемо жити як мінімум до кінця року, з цим треба змиритися", - додав Садовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львів став новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні, в регіоні кількість виявлених за добу нових випадків зросла до рекордних 96.

Відзначимо, попередньо карантин у Львівській області продовжено без ослаблення продовжений до 5 червня.