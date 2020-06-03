Львов может ужесточить карантин: названы условия

Львов может ужесточить карантин, поскольку становится новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине. Для этого заболеваемость должна превысить средние показатели.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовой.

По словам Садового, ужесточение карантина последует, когда заболеваемость превысит 23%.

"Мы когда еще принимали решения: если уровень заболеваемости будет выше 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера - это 19%. И вот такая черта - 11-12-15% - держится на протяжении последних двух недель, поэтому это средний показатель. Мы не можем одномоментно преодолеть этот вирус, тем более у нас еще много анализов ждут тестирования", - отметил мэр Львова.

Он также добавил, что на конец недели запланировано заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"(Если заболеваемость превысит 23%, - ред.), тогда мы будем обращаться в правительство относительно ужесточения карантина…Мы с коронавирусом будем жить как минимум до конца года, с этим нужно смириться", - добавил Садовой.

Напомним, ранее сообщалось, что Львов стал новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине, в регионе число выявленных за сутки новых случаев выросло до рекордных 96.

Отметим, предварительно карантин во Львовской области продлен без ослабления продлен до 5 июня.