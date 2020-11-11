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Львів буде оскаржувати карантин вихідного дня в суді

Львів, Середа 11 листопада 2020 20:51
Львів буде оскаржувати карантин вихідного дня в суді
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Львівська міська рада буде оскаржувати в суді рішення Кабінету міністрів України про запровадження карантину вихідного дня. Зараз готується відповідний позов до суду.

Про це на сторінці у Facebook написав мер Львова Андрій Садовий.

За словами Садового, зараз місцева влада очікує текст постанови уряду про карантин вихідного дня.

"Про подальші кроки повідомимо, коли матимемо деталі рішення уряду", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Карантин діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. У цей період буде обмежена діяльність кафе і ресторанів та інших розважальних закладів. Працювати під час карантину будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Після цього в коментарі РБК-Україна Садовий заявив, що Львів не планує дотримуватися карантину вихідного дня. Рішення про запровадження нових обмежень очільник міста назвав "дурним".

Додамо, карантин вихідного дня був запроваджений на три тижні, але його можуть продовжити після 30 листопада.

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Новини України Суспільство Андрій СадовийЛьвівкарантинСуд

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