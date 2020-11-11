ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Львов будет оспаривать карантин выходного дня в суде

Львов, Среда 11 ноября 2020 20:51
Львов будет оспаривать карантин выходного дня в суде
Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Львовский городской совет будет оспаривать в суде решение Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня. Сейчас готовится соответствующий иск в суд.

Об этом на странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовой.

По словам Садового, сейчас местная власть ожидает текст постановления правительства о карантине выходного дня.

"О дальнейших шагах сообщим, когда получим детали решения правительства", - добавил он.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение о введении карантина выходного дня. Карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В этот период будет ограничена деятельность кафе и ресторанов и других развлекательных заведений. Работать во время карантина будут, в основном, продуктовые и бытовые магазины, АЗС и аптеки.

После этого в комментарии РБК-Украина Садовой заявил, что Львов не планирует соблюдать карантин выходного дня. Решение о введении новых ограничений глава города назвал "глупым".

Добавим, карантин выходного дня был введен на три недели, но его могут продлить после 30 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Андрей СадовыйЛьвовкарантинСуд

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь