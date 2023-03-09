Во Львовской ОВА показали фото последствий утреннего ракетного удара россиян
В Золочевском районе Львовской области российская ракета упала на жилые дома. В результате погибли пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
Козицкий побывал на месте трагедии. По его данным, там полностью разрушены два дома, а один подвергся разрушениям. Также известно о пяти погибших.
"В результате падения ракеты почти в 20 домах срывало крыши, выбиты окна. Некоторые из местных имеют легкие повреждения. Пострадавших в состоянии средней тяжести или тяжелом, к счастью, нет", - написал он.
Напомним, что сегодня во время очередной российской массированной атаки одна из ракет упала в Золочевском районе в жилой зоне. Сначала сообщалось о четырех погибших.
Отметим, что в эту ночь враг атаковал украинские объекты энергетики. Войска РФ выпустили по Украине 81 ракету.
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