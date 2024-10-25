Во Львовской области обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал", - ГСЧС

Как отметили чрезвычайники, боевую часть ракеты "Кинжал" обнаружили "почти через два месяца" после очередного массированного комбинированного обстрела территории Украины со стороны страны-агрессора.

В Службе сообщили, что чрезвычайники "профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов".

Обезвреживание вражеского боеприпаса осуществляли пиротехники ГСЧС.

Кроме того, чрезвычайники показали фото, как доставали боевую часть российской ракеты из котлована в земле для обезвреживания.

Масштабный воздушный удар РФ по Украине в конце лета

Напомним, 26 августа российские террористы нанесли очередной комбинированный воздушный удар по территории Украины, во время которого выпустили 127 ракет и 109 дронов. При этом обстреле захватчики били, в частности, по энергетической инфраструктуре Украины в 15 областях.

Как отметили тогда энергетики, эти обстрелы стали беспрецедентным ударом. Так, среди прочего, под вражескую атаку попала Киевская ГЭС, но станция не получила критических повреждений.

Стоит отметить, что нынешнее обнаружение после атаки опасных остатков ракеты "Кинжал" во Львовской области - не первое. Так, 1 сентября саперы ГСЧС также изъяли боевые части ракет "Кинжал" и X-101 в этом регионе.