У Львівській області знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал", - ДСНС

Як зазначили надзвичайники бойову частину ракети "Кинджал" виявили "майже через два місяці" після чергового масованого комбінованого обстрілу території України з боку країни-агресора.

У Службі поінформували, що надзвичайники "професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів".

Знешкодження ворожого боєприпасу здійснювали піротехніки ДСНС.

Крім того, надзвичайники показали фото, як діставали бойову частину російської ракети з котловану у землі для подальшого знешкодження.

Масштабний повітряний удар РФ по Україні наприкінці літа

Нагадаємо, 26 серпня російські терористи завдали чергового комбінованого повітряного удару по території України, під час якого випустили 127 ракет та 109 дронів. При цьому обстрілі загарбники били, зокрема, по енергетичній інфраструктурі України у 15 областях.

Як зазначили тоді енергетики, цей обстріл став безпрецедентним ударом. Так, серед іншого, під ворожу атаку потрапила Київська ГЕС, але станція не отримала критичних пошкоджень.

Варто зазначити, що нинішнє виявлення після тієї атаки небезпечних залишків ракети "Кинджал" у Львівській області - не перше. Так, 1 вересня сапери ДСНС також вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та X-101 у цьому регіоні.