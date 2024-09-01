Во Львовской области нашли боевые части российских ракет "Кинжал" и Х-101 (фото)

Во Львовской области обнаружили остатки российских ракет. Речь идет о частях ракет "Кинжал" и Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов нужно не приближаться к ним и не пытаться самостоятельно их переместить или разобрать, а также звонить по телефону 101 или 102.

"Быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧП предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и X-101. Их после массового обстрела Украины изъяли саперы 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Львовской области.

Масштабный обстрел Украины

Напомним, 26 августа российские войска атаковали Украину, выпустив 127 ракет и 109 дронов. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре Украины в 15 областях.

Энергетики назвали обстрел беспрецедентным ударом. В частности, под атаку попала Киевская ГЭС. Станция не получила критических повреждений. Больше о Киевской ГЭС и что будет в случае прорыва дамбы - в материале РБК-Украина.

После масштабного обстрела и повреждений энергетики в Украине начали снова вводить отключения света.

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