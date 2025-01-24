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Воздушная атака РФ на Киевскую область: уточнены последствия обстрела (видео и фото)

Пятница 24 января 2025 07:24
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Воздушная атака РФ на Киевскую область: уточнены последствия обстрела (видео и фото) Фото: последствия атаки дронов на Киевскую область 24 января ночью (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области из-за ночной вражеской дроновой атаки пожар и разрушения произошли в Фастовском районе и в городе Бровары. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий удара, и известно уже о 3 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайники утром также обнародовали фото и видео о последствиях российского дронового удара по Киевской области.

"На Фастовщине обломки БПЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушения на 6-7 этажах", - передали чрезвычайники.

В ГСЧС добавили, что там были эвакуированы 150 жителей, и спасены травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокированная женщина с 9-го этажа.

Также чрезвычайники сообщили, что на месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим. Кроме того, был развернут пункт несокрушимости.

"Обнаружен погибший мужчина 1988 г.р.", - рассказали в ГСЧС.

Также в Службе рассказали, что в Броварах обломки БПЛА врага разрушили жилой дом, и был пожар, который уже ликвидирован на площади 120 "квадратов".

"Обнаружено тело погибшего мужчины 1966 г.р., продолжаются поиски его жены 1965 г.р.", - передали в ГСЧС.

Обновлено: количество жертв возросло до трех

Позже в Нацполиции рассказали, что в Киевской области из-за "Шахедной" атаки уже известно о 3 погибших.

Сообщается, что на 7:30 в одном из районов Киевской области было зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир.

А в другом районе области повреждения получили 8 частных домов, 3 автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор. добавили в полиции.

"К сожалению, три человека погибли. Также 26-летний мужчина получил ожоги. Пострадавший доставлен в больницу, где предоставляется вся необходимая помощь", - рассказали в НПУ.

Удар "Шахедов" в Киевской области

Напомним, этой ночью сообщалось о работе ПВО в Киевской области, где фиксировали российские ударные беспилотники.

Как позже рассказал представитель власти Киевской области, из-за падения сбитых дронов в двух населенных пунктах региона произошли пожары в жилых домах. Огонь, в частности, вспыхнул в 10-этажке.

Впоследствии местные власти проинформировали, что в Киевской области из-за вражеской атаки погибли два человека в двух населенных пунктах. И еще было несколько пострадавших.

Также сообщалось, что беспилотники противника были замечены и в столице. Кроме того, в Киеве также были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки.

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Киевская область Бровары ГСЧС Пожар Атака дронов
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