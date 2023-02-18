Во Львовской области от ветра падают деревья: украинцам дали советы

Во Львовской области, как и в большинстве областей Украины, сильный ветер. От него даже падают деревья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

"Уже фиксируют падение деревьев, в частности, на проезжей части. На местах работают дорожные службы, патрульные обеспечивают регулирование движения", - говорится в сообщении.

Стражи порядка отмечают, что в такую погоду следует быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице. А также:

не оставлять автомобили возле деревьев, билбордов и т.п.;

пытаться избегать прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;

при необходимости сразу обращаться на линию "102" или сообщайте аварийные службы.

Как сообщалось, в Карпатах в субботу, 18 февраля, ухудшились погодные условия. Украинцев призывают отказаться от выхода в горы.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали в Украине сильные порывы ветра, в Карпатах до 40 м\с. Также не обойдется без сильных снегопадов и дождей.