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Карпаты засыпает снегом: туристов просят отказаться от похода в горы

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Суббота 18 февраля 2023 09:57
Карпаты засыпает снегом: туристов просят отказаться от похода в горы Фото: в Карпатах 18 февраля ухудшилась погода (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

В Карпатах в субботу, 18 февраля, ухудшились погодные условия. Украинцев призывают отказаться от выхода в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"Рекомендуем удержаться от выхода в высокогорье! По состоянию на 08:00, 18.02 2023 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 22 м/с., с порывами до 25 м/с., метель, падает снег, температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении спасателей.

Карпаты засыпает снегом: туристов просят отказаться от похода в горы

Фото: погода в Карпатах ухудшилась (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что 18 февраля в Украине ожидаются сильные порывы ветра, в Карпатах до 40 м\с. Также в некоторых регионах температура опуститься до -12 градусов.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине во второй половине февраля и в начале весны.

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