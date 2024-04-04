Во Львовской области ТЦК передало в полицию обращение о более чем 2 тысячах уклонистах

Отмечается, что с начала 2024 года территориальные центры комплектования и соцподдержки Львовской области направили в полицию обращение по доставке 2 146 уклонистов, которые не явились в ТЦК после получения повестки.

"За этот период представители полиции разыскали и доставили 1 226 человек в ТЦК и СП, остальные еще находятся в розыске", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Черновицкой области было объявлено в розыск более 5 тысяч уклонистов.