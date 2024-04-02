В Черновицкой области объявили в розыск более 5 тысяч уклонистов, - ТЦК
В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования и соцподдержки в розыск уже объявили более 5 тысяч военнообязанных.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Еспресо.Захід" заявила начальница службы связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП Татьяна Гайдащук.
По ее словам, в розыск объявили тех военнослужащих, которые были оповещены сотрудниками военкоматов, работодателями или другими уполномоченными лицами.
При этом, как уточнила Гайдащук, всего почти 30 тысяч военнообязанных в области, данные которых уже внесены в электронный реестр "Оберіг", не прибыли в ТЦК для уточнения своих данных или прохождения военной службы.
"Так что военнослужащим приходится проводить уведомления и напоминать гражданам, что защита Отечества является конституционной обязанностью. Более 80 процентов военных, осуществляющих оповещения, переведены в ТЦК и СП из боевых частей", - добавила она.
Сотрудница ТЦК призвала помнить о том, что мобилизацию проводят ради защиты государства.
Мобилизация в Украине
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян объявили военное положение и начали мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет.
Недавно Кабмин внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается изменить порядок проведения мобилизации. В частности, в документе предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить меры против уклонистов и ввести электронные повестки.
Парламент уже принял документ в первом чтении. После этого его передали в профильный комитет для подготовки ко второму чтению.
На днях комитет завершил рассмотрение правок к законопроекту. Скоро его должны снова вынести на голосование в Раду.
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