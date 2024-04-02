В Черновицкой области объявили в розыск более 5 тысяч уклонистов, - ТЦК

В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования и соцподдержки в розыск уже объявили более 5 тысяч военнообязанных.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии " Еспресо.Захід " заявила начальница службы связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП Татьяна Гайдащук.

По ее словам, в розыск объявили тех военнослужащих, которые были оповещены сотрудниками военкоматов, работодателями или другими уполномоченными лицами.

При этом, как уточнила Гайдащук, всего почти 30 тысяч военнообязанных в области, данные которых уже внесены в электронный реестр "Оберіг", не прибыли в ТЦК для уточнения своих данных или прохождения военной службы.

"Так что военнослужащим приходится проводить уведомления и напоминать гражданам, что защита Отечества является конституционной обязанностью. Более 80 процентов военных, осуществляющих оповещения, переведены в ТЦК и СП из боевых частей", - добавила она.

Сотрудница ТЦК призвала помнить о том, что мобилизацию проводят ради защиты государства.