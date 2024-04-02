ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черновицкой области объявили в розыск более 5 тысяч уклонистов, - ТЦК

Черновицкая область, Вторник 02 апреля 2024 15:59
UA EN RU
В Черновицкой области объявили в розыск более 5 тысяч уклонистов, - ТЦК Фото: стало известно, сколько уклонистов объявили в розыск в Черновицкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования и соцподдержки в розыск уже объявили более 5 тысяч военнообязанных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Еспресо.Захід" заявила начальница службы связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП Татьяна Гайдащук.

По ее словам, в розыск объявили тех военнослужащих, которые были оповещены сотрудниками военкоматов, работодателями или другими уполномоченными лицами.

При этом, как уточнила Гайдащук, всего почти 30 тысяч военнообязанных в области, данные которых уже внесены в электронный реестр "Оберіг", не прибыли в ТЦК для уточнения своих данных или прохождения военной службы.

"Так что военнослужащим приходится проводить уведомления и напоминать гражданам, что защита Отечества является конституционной обязанностью. Более 80 процентов военных, осуществляющих оповещения, переведены в ТЦК и СП из боевых частей", - добавила она.

Сотрудница ТЦК призвала помнить о том, что мобилизацию проводят ради защиты государства.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян объявили военное положение и начали мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет.

Недавно Кабмин внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается изменить порядок проведения мобилизации. В частности, в документе предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить меры против уклонистов и ввести электронные повестки.

Парламент уже принял документ в первом чтении. После этого его передали в профильный комитет для подготовки ко второму чтению.

На днях комитет завершил рассмотрение правок к законопроекту. Скоро его должны снова вынести на голосование в Раду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Черновицкая область Призыв в армию Война России против Украины Мобилизация в Украине
NEWS
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ