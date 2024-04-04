У Львівській області ТЦК передало до поліції звернення про понад 2 тисячі ухилянтах

Зазначається, що з початку 2024 року територіальні центри комплектування та соцпідтримки Львівської області скерували в поліцію звернення щодо доставки 2 146 ухилянтів, які не з'явилися до ТЦК після отримання повістки.

"За цей період представники поліції розшукали та доставили 1 226 осіб до ТЦК та СП, решта ще перебувають в розшуку", - йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що у Чернівецькій області оголосили у розшук понад 5 тисяч ухилянтів.