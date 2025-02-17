Во Львовской области школы приостанавливают обучение, а в больницах вводят "масочный режим"
Во Львовской области все школы временно приостанавливают очное обучение из-за увеличения заболеваемости среди детей гриппом и ОРВИ. В больницах вводят "масочный режим".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по эпидемиологической ситуации в регионе.
Эпидемиологическая ситуация и ограничительные меры во Львовской области
По словам заместителя генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Марии Озирковской, данные мониторинга свидетельствуют о том, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю вырос на 22% (по сравнению с прошлой неделей).
"Также зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости на 46%. Это соответствует высокому уровню интенсивности эпидемического процесса", - добавила она.
Эксперт уточнила, что в целом за последнюю неделю во Львовской области зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. При этом большинство из них (53%) - среди детей школьного возраста (5-14 лет).
"На сегодня в стационарах области находится 177 человек. И только за вчера (16 февраля, - Ред.) в областную инфекционную больницу еще поступили на лечение 85 человек", - сообщила чиновница.
Озирковская добавила, что население региона продолжает вакцинироваться и по состоянию на сейчас количество вакцинированных лиц составляет более 15,5 тысячи.
"Учитывая стремительное распространение эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРВИ, Львовский областной центр контроля и профилактики болезней предлагает ввести ряд ограничительных мер - для учебных заведений, учреждений здравоохранения и всех жителей нашей области", - подчеркнула она.
Спикер уточнила, что согласно данным вирусологической лаборатории, за прошедшую неделю 50% исследованных образцов содержат вирусы гриппа А и гриппа В.
Между тем директор Департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска сообщил, что все школы области временно приостанавливают очное обучение.
Введенный карантин продлится со вторника, 18 февраля, до пятницы, 28 февраля. В этот период школьники региона будут учиться дистанционно (онлайн).
Гражданам объяснили, что после двух недель мониторинга эпидемической ситуации будет принято решение о возможном продлении или прекращении ограничительных мер.
Несколько позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил введение в регионе ограничительных мер.
"Комиссия областной администрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести учреждения общего среднего образования Львовщины на дистанционное обучение - с 18 февраля на 11 дней", - отметил он в своем Facebook.
Причина - резкий рост случаев ОРВИ в области.
"За прошедшую неделю зафиксировали более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это означает, что уровень заболеваемости очень высокий", - уточнил чиновник.
Он добавил, что учитывая ситуацию, в регионе также:
- вводят "масочный режим" в больницах;
- ограничивают посещение пациентов;
- запрещают массовые мероприятия в помещениях.
"Прошу всех соблюдать эти требования для собственной безопасности. Берегите себя", - подытожил Козицкий.
Пост Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Напомним, с конца января текущего года в Украине наблюдают стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Между тем в Центре общественного здоровья ранее сообщили, что заболеваемость гриппом в этом сезоне сохраняет "прогнозируемый характер", поскольку развитие эпидемического процесса происходит "по классическому сценарию".
Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию 12 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ превышение эпидемиологического порога было зафиксировано в пяти областях Украины.
Учитывая такую ситуацию, в некоторых регионах могут вводить усиленные противоэпидемические меры (в том числе и локальный карантин).
По словам экспертов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозируют, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.