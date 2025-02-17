У Львівській області школи призупиняють навчання, а в лікарнях вводять "масковий режим"

У Львівській області всі школи тимчасово призупиняють очне навчання через збільшення захворюваності серед дітей на грип та ГРВІ. У лікарнях запроваджують "масковий режим".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг щодо епідеміологічної ситуації у регіоні.

Епідеміологічна ситуація й обмежувальні заходи у Львівській області

За словами заступниці генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марії Озірковської, дані моніторингу свідчать про те, що рівень захворюваності на грип і ГРВІ за минулий тиждень зріс на 22% (у порівнянні з минулим тижнем).

"Також зареєстровано перевищення епідемічного порогу захворюваності на 46%. Це відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу", - додала вона.

Експерт уточнила, що в цілому за останній тиждень у Львівській області зафіксовано понад 15 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ. При цьому більшість із них (53%) - серед дітей шкільного віку (5-14 років).

"На сьогодні у стаціонарах області перебуває 177 осіб. І тільки за вчора (16 лютого, - Ред.) в обласну інфекційну лікарню ще поступили на лікування 85 осіб", - повідомила посадовиця.

Озірковська додала, що населення регіону продовжує вакцинуватись і станом на зараз кількість вакцинованих осіб становить понад 15,5 тисяч.

"Враховуючи стрімке поширення епідемічного процесу захворюваності на грим та ГРВІ, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб пропонує ввести ряд обмежувальних заходів - для закладів освіти, закладів охорони здоров'я та всіх мешканців нашої області", - наголосила вона.

Спікер уточнила, що згідно з даними вірусологічної лабораторії, за минулий тиждень 50% досліджених зразків містять віруси грипу А і грипу В.

Тим часом директор Департаменту освіти та науки Львівської ОВА Олег Паска повідомив, що всі школи області тимчасово призупиняють очне навчання.

Запроваджений карантин триватиме з вівторка, 18 лютого, до п’ятниці, 28 лютого. У цей період школярі регіону навчатимуться дистанційно (онлайн).

Громадянам пояснили, що після двох тижнів моніторингу епідемічної ситуації буде схвалене рішення про можливе продовження або припинення обмежувальних заходів.

Дещо згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив запровадження в регіоні обмежувальних заходів.

"Комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести заклади загальної середньої освіти Львівщини на дистанційне навчання - з 18 лютого на 11 днів", - наголосив він у своєму Facebook.

Причина - різке зростання випадків ГРВІ в області.

"За минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це означає, що рівень захворюваності дуже високий", - уточнив посадовець.

Він додав, що з огляду на ситуацію, в регіоні також:

запроваджують "масковий режим" у лікарнях;

обмежують відвідування пацієнтів;

забороняють масові заходи у приміщеннях.

"Прошу всіх дотримуватися цих вимог для власної безпеки. Бережіть себе", - підсумував Козицький.

Допис Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)