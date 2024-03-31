Во Львовской области под завалами от атаки РФ нашли тело мужчины

Во Львовской области выросло количество погибших в результате ночной ракетной атаки со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.
"К сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры во Львовской области, который сегодня утром атаковали крылатые ракеты, обнаружили тело еще одного мужчины", - рассказал Козицкий в своем Telegram-канале.
По словам главы ОВА, на месте ракетных обстрелов спасатели продолжают поисковые работы.
Этой ночью российские войска снова атаковали Украину с воздуха. Оккупанты запустили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95МС, 11 ударных дронов, баллистическую ракету "Искандер-М", а также управляемую авиационную ракету Х-59.
Силы противовоздушной обороны уничтожили девять ракет и столько же вражеских "Шахедов". Однако некоторые ракеты и вражеские дроны все же попали в объекты Украины.
Так, во Львовской области был прилет в объект инфраструктуры. В результате атаки возник пожар и было разрушено админздание. Сначала было известно об одном погибшем.
Также под ударом была и Одесская область. Подробнее о последствиях ночной атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.
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