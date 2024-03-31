UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській області під завалами від атаки РФ знайшли тіло чоловіка

Фото: росіяни вночі ударили по Львівській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області зросла кількість загиблих в результаті нічної ракетної атаки з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка", - розповів Козицький у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника ОВА, на місці ракетного обстрілу рятувальники продовжують пошукові роботи.

Ракетна атака на Україну 31 березня

Цієї ночі російські війська знову атакували Україну з повітря. Окупанти запустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС, 11 ударних дронів, балістичну ракету "Іскандер-М", а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять ракет та стільки ж ворожих "Шахедів". Однак деякі ракети та ворожі дрони все ж влучили по об'єктах України.

Так, у Львівській області був приліт в об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа та була зруйнована адмінбудівля. Спочатку було відомо про одного загиблого.

Також під ударом була й Одеська область. Детальніше про наслідки нічної атаки на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьВійна Росії проти УкраїниРакетна атака