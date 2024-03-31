Во Львовской области под завалами от атаки РФ нашли тело мужчины

Во Львовской области выросло количество погибших в результате ночной ракетной атаки со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого .

"К сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры во Львовской области, который сегодня утром атаковали крылатые ракеты, обнаружили тело еще одного мужчины", - рассказал Козицкий в своем Telegram-канале.

Ракетная атака на Украину 31 марта

Этой ночью российские войска снова атаковали Украину с воздуха. Оккупанты запустили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95МС, 11 ударных дронов, баллистическую ракету "Искандер-М", а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять ракет и столько же вражеских "Шахедов". Однако некоторые ракеты и вражеские дроны все же попали в объекты Украины.

Так, во Львовской области был прилет в объект инфраструктуры. В результате атаки возник пожар и было разрушено админздание. Сначала было известно об одном погибшем.

Также под ударом была и Одесская область. Подробнее о последствиях ночной атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.