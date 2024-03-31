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У Львівській області під завалами від атаки РФ знайшли тіло чоловіка

Львівська область, Неділя 31 березня 2024 20:12
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У Львівській області під завалами від атаки РФ знайшли тіло чоловіка Фото: росіяни вночі ударили по Львівській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області зросла кількість загиблих в результаті нічної ракетної атаки з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка", - розповів Козицький у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника ОВА, на місці ракетного обстрілу рятувальники продовжують пошукові роботи.

Ракетна атака на Україну 31 березня

Цієї ночі російські війська знову атакували Україну з повітря. Окупанти запустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС, 11 ударних дронів, балістичну ракету "Іскандер-М", а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять ракет та стільки ж ворожих "Шахедів". Однак деякі ракети та ворожі дрони все ж влучили по об'єктах України.

Так, у Львівській області був приліт в об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа та була зруйнована адмінбудівля. Спочатку було відомо про одного загиблого.

Також під ударом була й Одеська область. Детальніше про наслідки нічної атаки на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Львівська область Війна Росії проти України Ракетна атака
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