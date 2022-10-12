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Не только вечером. Украинцам объяснили, когда еще нужно экономить электричество

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Среда 12 октября 2022 16:07
Не только вечером. Украинцам объяснили, когда еще нужно экономить электричество Фото: украинцам рассказали, как можно избежать вынужденных отключений света (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии утром и вечером и не использовать несколько мощных приборов одновременно. Это может помочь избежать вынужденных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Сообщается, что сегодня с 8:00 Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно применил ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

Отмечается, что главная причина ограничений - необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников было время отремонтировать оборудование, поврежденное вражескими ракетными обстрелами. Так, чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений.

"Пожалуйста, дорогие украинцы, вы все в эти дни немного энергетики. Помогите нам. Ваша работа - добровольно уменьшить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Как показало сегодняшнее утро, разумное электропотребление уже должно касаться не только вечерних часов, но и утра" , – сообщают в "Укрэнерго".

Украинцев не призывают не включать свет и электроприборы весь день, но просят относиться к электропотреблению разумно утром - с 8:00 до 11:00 и вечером - с 17:00 до 23:00.

Так, наименьший уровень потребления электроэнергии - ночью. Именно в это время лучше пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы.

Днем украинцам рекомендуют не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером, когда потребление больше, - свести к минимуму пользование электричеством.

"Каждый невключенный прибор - помощь энергетике, которая в этот момент чинит провода на высоте 30 метров или трансформатор, чтобы обеспечить вам постоянное энергопитание", - добавляют в "Укрэнерго".

Напомним, "Укрэнерго" сообщало, что дополнительное ограничение потребления электроэнергии потребуется в течение нескольких дней.

В Киеве веерные отключения электроэнергии ввели с 11 октября. Ожидается, что продолжительность отключений не превышает 4 часов.

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