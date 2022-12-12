Значительный дефицит мощности: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
По состоянию на сегодняшний день, 12 декабря, в результате ряда массированных обстрелов России по территории Украины, в стране остается значительный дефицит мощности в энергосистеме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".
Отмечается, что только за прошедшую неделю энергосистема подверглась трем российским атакам:
- восьмой массированный обстрел;
- атаки беспилотниками и артиллерией на юге и востоке страны;
"Разрушения, нанесенные врагом энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", - добавляет пресс-служба.
В Одесской области ситуация касаемо энергосистемы и дальше сложная, однако возобновление питания продолжается.
"Из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом). Но мы прилагаем максимум усилий для улучшения ситуации с энергоснабжением", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Никопольском районе Днепропетровской области энергетики вернули свет после ночных обстрелов России.
Тем временем в Одесской области без света остаются до 300 тысяч абонентов, однако ситуация постепенно улучшается.
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