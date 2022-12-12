Значительный дефицит мощности: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране

По состоянию на сегодняшний день, 12 декабря, в результате ряда массированных обстрелов России по территории Украины, в стране остается значительный дефицит мощности в энергосистеме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Отмечается, что только за прошедшую неделю энергосистема подверглась трем российским атакам:

восьмой массированный обстрел;

атаки беспилотниками и артиллерией на юге и востоке страны;

"Разрушения, нанесенные врагом энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", - добавляет пресс-служба.

В Одесской области ситуация касаемо энергосистемы и дальше сложная, однако возобновление питания продолжается.

"Из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом). Но мы прилагаем максимум усилий для улучшения ситуации с энергоснабжением", - пишет пресс-служба.