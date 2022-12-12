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Значительный дефицит мощности: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране

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Понедельник 12 декабря 2022 12:01
Значительный дефицит мощности: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране Фото: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодняшний день, 12 декабря, в результате ряда массированных обстрелов России по территории Украины, в стране остается значительный дефицит мощности в энергосистеме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Отмечается, что только за прошедшую неделю энергосистема подверглась трем российским атакам:

  • восьмой массированный обстрел;
  • атаки беспилотниками и артиллерией на юге и востоке страны;

"Разрушения, нанесенные врагом энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", - добавляет пресс-служба.

В Одесской области ситуация касаемо энергосистемы и дальше сложная, однако возобновление питания продолжается.

"Из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом). Но мы прилагаем максимум усилий для улучшения ситуации с энергоснабжением", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Никопольском районе Днепропетровской области энергетики вернули свет после ночных обстрелов России.

Тем временем в Одесской области без света остаются до 300 тысяч абонентов, однако ситуация постепенно улучшается.

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