Во Львовской области каждый шестой житель - переселенец, - Верещук

Во Львовской области сейчас находится около полумиллиона внутренних переселенцев. То есть ВПЛ есть каждый шестой житель области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

По ее словам, многие внутренне перемещенные лица проживают не только в общинах, но и в специальных шелтерах. "Кроме того, через область идет большой транзит украинцев в Европу и обратно, домой - в Украину. Словом, нагрузка на область большая", - отметила Верещук.