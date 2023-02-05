Во Львовской области каждый шестой житель - переселенец, - Верещук
Во Львовской области сейчас находится около полумиллиона внутренних переселенцев. То есть ВПЛ есть каждый шестой житель области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
По ее словам, многие внутренне перемещенные лица проживают не только в общинах, но и в специальных шелтерах.
"Кроме того, через область идет большой транзит украинцев в Европу и обратно, домой - в Украину. Словом, нагрузка на область большая", - отметила Верещук.
Напомним, что украинцы, вынужденные переезжать из своих населенных пунктов из-за поврежденных домов или боевых действий, могут найти новое жилье в западных регионах страны.
Также сообщалось, что украинцы, эвакуируемые из зоны активных боевых действий, могут получить многоцелевую денежную помощь на обеспечение базовых потребностей благотворительной организации Каритас Украины.
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