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Во Львовской области каждый шестой житель - переселенец, - Верещук

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Львовская область, Воскресенье 05 февраля 2023 01:48
Во Львовской области каждый шестой житель - переселенец, - Верещук Фото: во Львовской области живет полмиллиона переселенцев (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во Львовской области сейчас находится около полумиллиона внутренних переселенцев. То есть ВПЛ есть каждый шестой житель области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

По ее словам, многие внутренне перемещенные лица проживают не только в общинах, но и в специальных шелтерах.

"Кроме того, через область идет большой транзит украинцев в Европу и обратно, домой - в Украину. Словом, нагрузка на область большая", - отметила Верещук.

Напомним, что украинцы, вынужденные переезжать из своих населенных пунктов из-за поврежденных домов или боевых действий, могут найти новое жилье в западных регионах страны.

Также сообщалось, что украинцы, эвакуируемые из зоны активных боевых действий, могут получить многоцелевую денежную помощь на обеспечение базовых потребностей благотворительной организации Каритас Украины.

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