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У Львівській області кожен шостий житель є переселенцем, - Верещук

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Львівська область, Неділя 05 лютого 2023 01:48
У Львівській області кожен шостий житель є переселенцем, - Верещук Фото: у Львівській області живе півмільйона переселенців (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Львівській області нарази знаходиться близько півмільйона внутрішніх переселенців. Тобто ВПО є кожен шостий мешканець області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію віцепрем’єрки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

За її словами, багато внутрішньо переміщених осіб проживають не тільки в громадах, а і в спеціальних шелтерах.

"Крім того, через область іде великий транзит українців до Європи та назад, додому - в Україну. Словом, навантаження на область велике", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, що українці, які вимушені переїжджати зі своїх населених пунктів через пошкоджені будинки чи бойові дії, можуть знайти нове житло у західних регіонах країни.

Також повідомлялось, що українці, які евакуюються із зони активних бойових дій, можуть отримати багатоцiльову грошову допомогу на забезпечення базових потреб від благодійної організації Карітас України.

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