В Житомире и Хмельницком раздаются взрывы

В понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Житомире и Хмельницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомир 24 .

Как передает "Суспильне Хмельницкий", в некоторых микрорайонах город исчез электроснабжение.

"Хмельницкой области было слышно взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" - написал в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Также известно о звуках взрывов в Хмельницком.

"В Житомире звуки взрывов! Не выходите из укрытий!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 октября, прогремели несколько взрывов в Киеве.

Напомним, утром 10 октября также в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом вздымается дым. Известно по меньшей мере о пяти взрывах во время воздушной тревоги.

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