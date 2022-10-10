В Житомире и Хмельницком раздаются взрывы
В понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Житомире и Хмельницком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомир 24.
"В Житомире звуки взрывов! Не выходите из укрытий!" - говорится в сообщении.
Также известно о звуках взрывов в Хмельницком.
"Хмельницкой области было слышно взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" - написал в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
Как передает "Суспильне Хмельницкий", в некоторых микрорайонах город исчез электроснабжение.
Как сообщалось, 10 октября, прогремели несколько взрывов в Киеве.
Напомним, утром 10 октября также в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом вздымается дым. Известно по меньшей мере о пяти взрывах во время воздушной тревоги.
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