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В Украине начали применять экстренные отключения света: что известно

Четверг 28 ноября 2024 06:34
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В Украине начали применять экстренные отключения света: что известно Фото: семья дома во время блекаута (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В регионах Украины с утра ввели экстренные отключения света. Это происходит на фоне ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини"

"По указанию "Укрэнерго", в Киеве применены экстренные отключения света", – говорится в сообщении.

Также отметим, что местные каналы Кировоградской области со ссылкой на "Кировоградоблэнерго" пишут, что графики аварийных отключений введены и в их регионе.

"28.11.2024 с 05 часов 35 минут по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). вашим графиком может быть увеличено", - цитируют каналы "Кировоградоблэнерго".

Обновлено в 06:25

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что украинская энергетика снова под массированным ударом. Поэтому экстренные отключения света введены по всей территории Украины.

"Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями и будьте в укрытиях", - написал он.

Тем временем в Укрэнерго тоже подтвердили отключение света, опубликовав следующее фото.

В Украине начали применять экстренные отключения света: что известно

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