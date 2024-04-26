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Во Львовской области на блокпостах будут сотрудники военкоматов, - ОВА

Иллюстративное фото: во Львовской области на блокпостах разместят сотрудников ТЦК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Львовской области решили обновить состав блокпостов. Теперь там будут сотрудники военкоматов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Tvoemisto.tv заявил руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень.

По его словам, теперь, помимо двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника территориальных центров комплектации и соцподдержки. 

Такое решение касается только внутренних блокпостов, которых всего в регионе семь. Их обустроили для того, чтобы проводить контрдиверсионные меры.

При этом на пограничных контрольно-пропускных пунктах сотрудников ТЦК размещать не будут. 

 

Усиление мобилизации в Украине

Отметим, недавно Верховная рада приняла законопроект о мобилизации во втором чтении. Практически сразу после этого его подписал президент Владимир Зеленский.

Документом предлагалось ввести новые нормы в вопросе мобилизации. В частности, для уклонистов предусмотрели более жесткие ограничения, ввели обязательное обновление данных в течение 60 дней и не только.

Закон вступит в силу уже в середине мая. Более детально об инициативе - в материале РБК-Украина.

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Львовская областьТЦКПризыв в армиюМобилизация в Украине