Во Львовской области на блокпостах будут сотрудники военкоматов, - ОВА

По его словам, теперь, помимо двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника территориальных центров комплектации и соцподдержки.

Такое решение касается только внутренних блокпостов, которых всего в регионе семь. Их обустроили для того, чтобы проводить контрдиверсионные меры.

При этом на пограничных контрольно-пропускных пунктах сотрудников ТЦК размещать не будут.