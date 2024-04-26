У Львівській області на блокпостах будуть співробітники військкоматів, - ОВА

За його словами, тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Таке рішення стосується лише внутрішніх блокпостів, яких загалом у регіоні сім. Їх облаштували для того, щоб проводити контрдиверсійні заходи.

При цьому на прикордонних контрольно-пропускних пунктах працівників ТЦК не розміщуватимуть.