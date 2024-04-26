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У Львівській області на блокпостах будуть співробітники військкоматів, - ОВА

Ілюстративне фото: у Львівській області на блокпостах розмістять працівників ТЦК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Львівської області вирішила оновити склад блокпостів. Тепер там будуть співробітники військкоматів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі Tvoemisto.tv заявив керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень.

За його словами, тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Таке рішення стосується лише внутрішніх блокпостів, яких загалом у регіоні сім. Їх облаштували для того, щоб проводити контрдиверсійні заходи.

При цьому на прикордонних контрольно-пропускних пунктах працівників ТЦК не розміщуватимуть.

 

Посилення мобілізації в Україні

Зазначимо, нещодавно Верховна рада ухвалила законопроект про мобілізацію у другому читанні. Практично одразу після цього його підписав президент Володимир Зеленський.

Документом пропонувалося запровадити нові норми щодо мобілізації. Зокрема, для ухилянтів передбачили більш жорсткі обмеження, запровадили обов'язкове оновлення даних протягом 60 днів і не лише.

Закон набуде чинності вже у середині травня. Більш детально про ініціативу -у матеріалі РБК-Україна.

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