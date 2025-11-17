Во Львовской области внедряют отстрел диких животных: в чем причина

Во Львовской области вводят дополнительные меры по регулированию численности диких животных, прежде всего лисиц, волков и дикого кабана. Причина - стремительный рост популяций и риски эпизоотий, в частности бешенства и африканской чумы свиней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента агропромышленного развития Львовской ОГА в Facebook.
По данным специалистов, в последние годы количество отдельных охотничьих видов во Львовской области резко возросло.
В частности, плотность популяции лисы сейчас составляет около 3 особей на 1000 га - при оптимальных 0,5-1 особи. Такой дисбаланс создает опасность для эпизоотического благополучия и требует неотложных действий.
Также беспокойство вызывает рост численности дикого кабана, что повышает риск распространения африканской чумы свиней в регионе.
Из-за военного положения на территории области действует полный запрет на охоту - в соответствии с Указом Президента, законами о военном положении и охотничьем хозяйстве.
Однако есть одно исключение: организованные мероприятия по регулированию численности отдельных хищников - лисиц, волков, шакалов и енотовидных собак.
Такие мероприятия проводятся только в определенном законом порядке, по специальным разрешениям. Решение о контролируемом отстреле хищников было принято в Государственной противоэпизоотической комиссии при Львовской ОВА.
Комиссия решила усилить регулирование диких животных и предусмотрела следующие шаги:
Директор департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Людмила Гончаренко отметила, что принятые меры - вынужденные, но необходимые.
"Регулирование численности отдельных видов животных - это не об охоте, а о безопасности людей и животноводства. Наша задача - предотвратить эпизоотические угрозы, в частности бешенства и африканской чумы свиней", - отметила она.
Львовская ОВА призвала пользователей охотничьих угодий неукоснительно соблюдать все требования, а также ответственно относиться к организованным мероприятиям по регулированию численности диких животных.
Ранее мы писали о том, что в Сумской области в июне 2025 года резко возросло количество подтвержденных случаев бешенства среди животных - уже зафиксировали 10 инцидентов, что равно годовому показателю прошлого года. Среди случаев - укусы собак и кота, у которых диагностировали бешенство.
Читайте также о том, что в Украине во время войны количество лисиц выросло втрое.