Суд избрал меру пресечения мужчине, который убил врача во время ВЛК

Мужчина, который 29 июля убил 55-летнего врача-хирурга во время прохождения ВЛК в Подольском ТЦК Киева, заключен под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

По этой статье ему грозит пожизненное заключение. Подольский районный суд Киева направил подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Мужчину задержали следователи Подольского управления полиции. Ему объявили подозрение по пункту 8 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство лица в связи с исполнением служебного долга.

Напомним, трагедия произошла 29 июля около 15:30 во внештатной военно-врачебной комиссии №1 при Подольском районном ТЦК Киева. Киевлянина доставили туда для прохождения ВЛК, поскольку он находился в розыске из-за непрохождения медосмотра.

По словам подозреваемого, он хотел, чтобы его тщательно осмотрели, жаловался на зубную боль и просил отпустить на несколько дней. Однако, поняв, что его признают пригодным к службе , мужчина нанес 55-летнему врачу-хирургу около 17 хаотических ударов ножом в грудь, шею и руки.