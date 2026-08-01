Во Львовской области военного нашли мертвым в ТЦК
Во Львовской области в служебном помещении обнаружено тело военнослужащего. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.
Что произошло в Мостисках
Тело военнослужащего было обнаружено в служебном помещении первого отдела Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, расположенного в городе Мостиска Львовской области.
По данным ТЦК, мужчину без признаков жизни обнаружили около 07:30 утра.
"Во Львовском ОТЦК и СП назначено служебное расследование по факту смерти военнослужащего", - говорится в сообщении.
Расследование проводит специальная комиссия.
Предварительная версия - самоубийство
В территориальном центре назвали и предварительную причину трагедии.
"Предыдущая квалификация происшествия - самоубийство. Остальные обстоятельства выясняются", - отметили в ТЦК.
Недавно резонанс приобрело другое дело, связанное с представителями ТЦК. В Киеве мужчина напал на врача военно-врачебной комиссии прямо во время приема и нанес ей смертельные ножевые ранения .
По данным следствия, он ударил женщину ножом 17 раз.
Позже суд избрал подозреваемому меру пресечения, а самому мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве.