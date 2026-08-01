Во Львовской области военного нашли мертвым в ТЦК

Во Львовской области в служебном помещении обнаружено тело военнослужащего. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.

В территориальном центре назвали и предварительную причину трагедии.

"Во Львовском ОТЦК и СП назначено служебное расследование по факту смерти военнослужащего", - говорится в сообщении.

По данным ТЦК, мужчину без признаков жизни обнаружили около 07:30 утра.

Тело военнослужащего было обнаружено в служебном помещении первого отдела Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, расположенного в городе Мостиска Львовской области.

Недавно резонанс приобрело другое дело, связанное с представителями ТЦК. В Киеве мужчина напал на врача военно-врачебной комиссии прямо во время приема и нанес ей смертельные ножевые ранения .

По данным следствия, он ударил женщину ножом 17 раз.

Позже суд избрал подозреваемому меру пресечения, а самому мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве.