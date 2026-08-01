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На Львівщині військового знайшли мертвим у ТЦК

16:24 01.08.2026 Сб
1 хв
Названо попередню причину смерті
aimg Олена Чупровська
На Львівщині військового знайшли мертвим у ТЦК Фото: на Львівщині сталася трагедія (facebook.com ternopil)
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У Львівській області в службовому приміщенні виявили тіло військовослужбовця. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Фейсбуці.

Що сталося у Мостиськах

Тіло військовослужбовця виявили у службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який розташований у місті Мостиська Львівської області.

За даними ТЦК, чоловіка без ознак життя знайшли близько 07:30 ранку.

"У Львівському ОТЦК та СП призначено службове розслідування за фактом смерті військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Розслідування проводить спеціальна комісія.

Попередня версія - самогубство

У територіальному центрі назвали і попередню причину трагедії.

"Попередня кваліфікація події - самогубство. Решта обставин з'ясовується", - зазначили у ТЦК.

Нещодавно резонансу набула інша справа, пов'язана з представниками ТЦК. У Києві чоловік напав на лікарку військово-лікарської комісії просто під час прийому та завдав їй смертельних ножових поранень.

За даними слідства, він вдарив жінку ножем 17 разів.

Пізніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід, а самому чоловікові оголосили підозру в умисному вбивстві.

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