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На Львовщине произошел взрыв возле здания ТЦК, ранен военный

18:06 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские полицейские (Виталий Носач, РБК-Украина)

В городе Николаев Львовской области произошел взрыв у здания ТЦК. В результате инцидента ранение получил военный.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Львовского ОТЦК.

Происшествие произошло около 16:30 у входа во второй отдел Стрыйского районного ТЦК и СП. По предварительным данным, неустановленные лица подбросили неизвестное устройство со стороны улицы.

В результате взрыва был ранен военнослужащий ТЦК. Его госпитализировали в Николаевскую центральную районную больницу - врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к взрыву.

Напомним, недавно на Волыни мужчина спровоцировал аварию с участием служебного авто ТЦК, из-за чего оно врезалось в электроопору, а четверо военных получили травмы.

Ранее во Львове полиция начала служебную проверку после конфликта с участием военных ТЦК, полицейского и гражданской женщины. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению.

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Львовская областьТЦКВзрыв