На Львівщині стався вибух біля будівлі ТЦК, поранено військового

У місті Миколаїв Львівської області стався вибух біля будівлі ТЦК. Унаслідок інциденту поранення отримав військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівського ОТЦК.
Надзвичайна подія сталася близько 16:30 біля входу до другого відділу Стрийського районного ТЦК та СП. За попередніми даними, невстановлені особи підкинули невідомий пристрій з боку вулиці.
Унаслідок вибуху був поранений військовослужбовець ТЦК. Його госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні - лікарі оцінюють стан постраждалого як середньої важкості.
На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Наразі тривають першочергові слідчі дії, фахівці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до вибуху.
Нагадаємо, нещодавно на Волині чоловік спричинив аварію за участю службового авто ТЦК, через що воно врізалось в електроопору, а четверо військових дістали травми.
Раніше у Львові поліція розпочала службову перевірку після конфлікту за участю військових ТЦК, поліцейського та цивільної жінки. Інцидент стався під час проведення заходів з оповіщення.