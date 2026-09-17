На Львівщині стався вибух біля будівлі ТЦК, поранено військового

Нагадаємо, нещодавно на Волині чоловік спричинив аварію за участю службового авто ТЦК, через що воно врізалось в електроопору, а четверо військових дістали травми.

Раніше у Львові поліція розпочала службову перевірку після конфлікту за участю військових ТЦК, поліцейського та цивільної жінки. Інцидент стався під час проведення заходів з оповіщення.