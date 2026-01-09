На Львовщине сотни домов остались без газа из-за ракетной атаки РФ

Ракетный удар по Львову и области

Напомним, в ночь с 8 на 9 января во Львове прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе "Орешником", однако официально эта информация пока не подтверждена.

Во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. Профильные службы работают на месте атаки. При этом жилые дома и гражданские объекты не пострадали.

Как сообщили в Воздушных силах, 8 января около 23.30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения баллистических ракет с полигона "Капустин Яр".

При этом мэр Львова Андрей Садовый также отметил, что пока неизвестно, был ли "Орешник" во Львове, а информацию ожидают от военных.

По данным ОВА, на месте ракетной атаки во Львове радиационный фон в пределах нормы, вредных веществ в воздухе не обнаружили.