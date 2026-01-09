На Львівщині сотні будинків залишилися без газу через ракетну атаку РФ

Ракетний удар по Львову та області

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 січня у Львові пролунала серія гучних вибухів. У мережі написали про удар "Орєшніком", проте офіційно ця інформація наразі не підтверджена.

У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Профільні служби працюють на місці атаки. При цьому житлові будинки на цивільні об'єкти не постраждали.

Як повідомили в Повітряних силах, 8 січня близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування балістичних ракет із полігону "Капустин Яр".

При цьому мер Львова Андрій Садовий також зазначив, що наразі невідомо, чи був "Орєшнік" у Львові, а інформацію очікують від військових.

За даними ОВА, на місці ракетної атаки у Львові радіаційний фон у межах норми, шкідливих речовин у повітрі не виявили.