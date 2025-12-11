На Львовщине переселенцев могут оставить без света из-за долгов "Львовугля": что известно

24 декабря часть объектов ГП "Львовуголь" может быть отключена от электроснабжения из-за долгов. Под риском обесточивания - санаторий "Ровесник", где проживают внутренне перемещенные лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Львовоблэнерго".
В компании объяснили, что требование отключить объекты "Львовуголь" прислал поставщик "последней надежды" - "Укринтерэнерго". Причина - длительная задолженность за потребленную электрическую энергию. Игнорировать требование "Львовоблэнерго" не может - это будет нарушение закона.
Под отключение попадают объекты социальной сферы и админздания предприятия.
На одном из таких объектов - в санатории "Ровесник" - сейчас проживают около 120 переселенцев, среди них 20 детей.
Нардеп Михаил Волынец заявил, что люди фактически стали заложниками финансовых проблем госпредприятия.
По его словам, счета "Львовуголь" заблокированы налоговой из-за штрафов еще в 2001 году, что делает невозможным расчеты. Из-за этого работникам не выплатили 50% зарплаты за октябрь и всю зарплату за ноябрь.
8 декабря "Львовоблэнерго" официально предупредило "Львовуголь" о прекращении электропитания. Также прислали сообщение Львовской ОВА и добавили просьбу обеспечить резервное питание помещений, где находятся ВПО.
В ОВА ситуацию пока не прокомментировали.
В компании заявили, что "персональная ответственность за возможные последствия отключения" лежит на руководстве "Львовуголь". Также энергетики призвали предприятие срочно урегулировать вопрос погашения долга, чтобы избежать обесточивания.
Ранее РБК-Украина рассказывало о ситуации в энергетике нашей страны. Так, в большинстве областей Украины до конца недели свет будут выключать по графикам трех очередей, из-за чего украинцы могут оставаться без электричества до 12 часов в сутки.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко пояснил, что ситуация осложнилась после обстрела энергообъекта в Сумской области, что привело к аварийным отключениям в нескольких областях и дальнейшей нагрузке на энергосистему.