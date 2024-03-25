В Луцке завершают отопительный сезон: названа дата

Завершение отопительного сезона

Напомним, в нескольких городах Украины уже анонсировали завершение отопительного сезона. Это происходит на фоне удара российских оккупантов по украинской энергетике и потепления.

В частности, с 20 марта отопление начали отключать в Херсоне в связи с прогнозируемым потеплением.

При этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов недавно заявлял, что в Украине возможно досрочное завершение отопительного сезона из-за плюсовой температуры воздуха.

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