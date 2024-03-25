У Луцьку завершують опалювальний сезон: названо дату

Завершення опалювального сезону

Нагадаємо, у кількох містах України вже анонсували завершення опалювального сезону. Це відбувається на тлі удару російських окупантів з української енергетики та потепління.

Зокрема, з 20 березня опалення почали відключати у Херсоні через прогнозоване потепління.

При цьому голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов нещодавно заявляв, що в Україні можливе дострокове завершення опалювального сезону через плюсову температуру повітря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.