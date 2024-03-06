В Херсоне анонсировали завершение отопительного сезона

В Херсоне планируют завершить отопительный сезон после 20 марта. Такое решение было принято в связи с прогнозируемым потеплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"По прогнозам метеослужб, в конце марта в Херсоне установится плюсовая температура, без значительных колебаний между дневной и ночной. Чтобы сэкономить деньги горожан, Херсонская городская военная администрация планирует после 20 марта завершить отопительный сезон этого года", - сообщил Мрочко.

По его словам, работники теплогенерирующих предприятий без перерывов и отдыха начнут подготовку к новому отопительному сезону.

Параллельно в городе проводится работа по модернизации системы теплоснабжения путем перехода на локальные модульные котельные для группы многоэтажек или поквартирного автономного отопления.

Погода в Украине в ближайшее время

Напомним, на этой неделе в Украине прогнозировали похолодание с ощутимым похолоданием. Прогнозируется понижение температуры на 6-10°. Причина - влияние холодного воздуха из северных регионов Европы. На севере Левобережья ночью возможно усиление морозов до 5-10°, а днем ожидается около 0°.

По данным синоптиков, холодная погода будет и на следующей неделе. А потепление начнется после 16 марта.