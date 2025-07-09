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В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы

Среда 09 июля 2025 00:10
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В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы Фото: в столице работают силы ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 9 июля в Киеве были слышны звуки взрывов. Враг атакует столицу дронами, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 00:04.

Через несколько минут мэр предупредил, что вражеский беспилотник заходит на центр города.

Обновлено в 00:12

"Вражеские БпЛА фиксируются в небе над Киевом. Просим всех жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения тревоги", - сообщили в Киевской МВА.

Тем временем в столице снова слышна работа ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы

Обстрелы Киева

Напомним, что в последнее время россияне регулярно атакуют Киев ударными дронами и ракетами разных типов.

Например, в ночь на 7 июля обошлось без пострадавших, но все же из-за атаки дронов последствия были в трех районах - Деснянском, Соломенском и Голосеевском.

В частности, были повреждены газовая труба и труба водоснабжения, автомобили, фасад админ здания, а также фиксировали пожар.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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