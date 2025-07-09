В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы
В ночь на 9 июля в Киеве были слышны звуки взрывов. Враг атакует столицу дронами, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 00:04.
Через несколько минут мэр предупредил, что вражеский беспилотник заходит на центр города.
Обновлено в 00:12
"Вражеские БпЛА фиксируются в небе над Киевом. Просим всех жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения тревоги", - сообщили в Киевской МВА.
Тем временем в столице снова слышна работа ПВО.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Киева
Напомним, что в последнее время россияне регулярно атакуют Киев ударными дронами и ракетами разных типов.
Например, в ночь на 7 июля обошлось без пострадавших, но все же из-за атаки дронов последствия были в трех районах - Деснянском, Соломенском и Голосеевском.
В частности, были повреждены газовая труба и труба водоснабжения, автомобили, фасад админ здания, а также фиксировали пожар.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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