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Жители Волыни могли слышать взрывы: что происходит

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Волынская область, Пятница 21 октября 2022 15:18
Жители Волыни могли слышать взрывы: что происходит Фото: жители Волыни могли слышать взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Звуки взрывов, которые в пятницу, 21 октября, могли слышать жители Волыни, связаны с плановыми учениями военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

"Звуки взрывов, которые слышали жители Волыни - это плановые учения военных", - написал он.

Также Погуляйко призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять информацию, которую может использовать враг.

Отметим, что информация была опубликована главой Волынской ОВА до объявления воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Ивано-Франковской области могут быть слышны взрывы из-за проведения учебных стрельб наших военных.

Также о возможных звуках взрывов предупредили в Киевской ОВА. Там отметили, что они могут быть связаны с учениями саперов.

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