Для киевлян готовят новый вид оповещения, но речь не о тревоге
В Киеве разработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. Они предусматривают, в частности, мероприятия по информированию населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Общенациональная минута молчания в Киеве: что может измениться
В КГГА рассказали, что предложения по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания наработал Координационный совет по подготовке и внедрению Концепции мемориализации участников и событий российско-украинской войны (созданный по поручению городского главы Виталия Кличко).
По словам руководительницы совета - депутата Киевского городского совета Виктории Мухи - рекомендации были разработаны совместно:
- с инициаторами соответствующей электронной петиции;
- с общественной организацией "Вшануй";
- с представителями городской власти.
"Мы хотим, чтобы минута молчания в 9:00 стала важным ежедневным ритуалом памяти для общества Киева. Это проявление уважения и благодарности Защитникам и Защитницам, которые положили жизнь за Украину. И важный символ единства в чествовании военных и гражданских, погибших во время российско-украинской войны", - отметила председатель Координационного совета.
Она напомнила, что каждый украинец "должен осознавать свою ответственность за сохранение памяти о погибших".
"Поэтому приглашаем киевлян участвовать и рекомендуем учреждениям, заведениям и организациям (независимо от формы собственности) приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий", - добавила Муха.
Отмечается, что рекомендации предусматривают мероприятия по информированию о начале минуты молчания:
- в мобильном приложении "Киев Цифровой";
- через трансляцию объявлений в общественном транспорте;
- через звуковые системы оповещения на улице Крещатик и Майдане Независимости;
- на рекламных носителях.
Были разработаны также рекомендации по текстовому и аудиовизуальному сопровождению минуты молчания.
"Город обратится к операторам рекламы насчет размещения цифрового информационного сообщения для информирования и напоминания о начале минуты молчания", - рассказала Муха.
Тем временем телеканал "Київ" и радиостанция "Київ FM" продолжат объявление общенациональной минуты молчания в прямом эфире.
"Также планируется проведение информационно-коммуникационной кампании. А коммунальные учебные заведения должны и в дальнейшем проводить ежедневную общенациональную минуту молчания", - сообщила руководительница Координационного совета.
В КГГА отметили, что отдельное внимание в рекомендациях уделили адаптации проведения минуты молчания в условиях военного положения.
Так, в случае объявления воздушной тревоги, приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности.
Уточняется, что рекомендации к проекту решения передали в Киевский городской совет - для дальнейшего рассмотрения и принятия на ближайшем пленарном заседании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что к ежедневной минуте молчания в Украине предлагали добавить важную молитву.
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