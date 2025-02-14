Во Львовской области решили каждое утро ненадолго останавливать движение транспорта: о чем речь
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о введении в регионе ежедневной остановки движения транспорта утром на одну минуту. Напоминать об этом водителям будут полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию чиновника в Facebook.
Когда именно и зачем будут приостанавливать движение транспорта во Львовской области
По словам Козицкого, остановку транспорта во Львовской области вводят во время общенациональной минуты молчания.
"Соответствующее решение сегодня (в пятницу, 14 февраля, - Ред.) принял Совет обороны области", - уточнил он.
Глава Львовской ОВА объяснил, что каждое утро в 9:00 полицейские будут напоминать водителям о необходимости остановки.
"Все транспортные средства в населенных пунктах будут приостанавливать движение на минуту, за исключением автомобилей экстренных служб", - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что такая инициатива является важной частью чествования памяти погибших в войне, а также сообщил, что остановку транспорта в области во время минуты молчания популяризировала общественная инициатива "Вшануй", идейной вдохновительницей которой была павшая Героиня, госпитальер и журналист Ирина Цыбух.
В завершение Козицкий напомнил, что впереди - две важные даты:
- 20 февраля - чествование памяти Героев Небесной Сотни;
- 24 февраля - третья годовщина полномасштабного вторжения.
"Призываю жителей Львовщины 20 и 24 февраля в 09:00 вспомнить тех, кто погиб в войне против циничной России. Пусть минута молчания в 09:00 станет ежедневной традицией нашей благодарности и памяти перед погибшими", - подытожил он.
Пост Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Общенациональная минута молчания
Напомним, 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
Им было начато проведение ежедневно в 9 часов утра общенациональной минуты молчания во всех средствах массовой информации (независимо от формы собственности).
Цель такого мероприятия - чествование светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
Позже к ежедневной минуте молчания в Украине предлагали добавить важную молитву.
В конце января 2025 года стало известно, что в Киеве разработали рекомендации по проведению минуты молчания. Они предусматривают, в частности, меры по информированию населения в общественном транспорте.
Впоследствии Киевсовет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. Кроме того, в КГГА объяснили, будет ли останавливаться столичный транспорт каждое утро.
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