Во Львовской области решили каждое утро ненадолго останавливать движение транспорта: о чем речь

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о введении в регионе ежедневной остановки движения транспорта утром на одну минуту. Напоминать об этом водителям будут полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию чиновника в Facebook.

Когда именно и зачем будут приостанавливать движение транспорта во Львовской области

По словам Козицкого, остановку транспорта во Львовской области вводят во время общенациональной минуты молчания.

"Соответствующее решение сегодня (в пятницу, 14 февраля, - Ред.) принял Совет обороны области", - уточнил он.

Глава Львовской ОВА объяснил, что каждое утро в 9:00 полицейские будут напоминать водителям о необходимости остановки.

"Все транспортные средства в населенных пунктах будут приостанавливать движение на минуту, за исключением автомобилей экстренных служб", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что такая инициатива является важной частью чествования памяти погибших в войне, а также сообщил, что остановку транспорта в области во время минуты молчания популяризировала общественная инициатива "Вшануй", идейной вдохновительницей которой была павшая Героиня, госпитальер и журналист Ирина Цыбух.

В завершение Козицкий напомнил, что впереди - две важные даты:

20 февраля - чествование памяти Героев Небесной Сотни;

24 февраля - третья годовщина полномасштабного вторжения.

"Призываю жителей Львовщины 20 и 24 февраля в 09:00 вспомнить тех, кто погиб в войне против циничной России. Пусть минута молчания в 09:00 станет ежедневной традицией нашей благодарности и памяти перед погибшими", - подытожил он.

Пост Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)