В Луцке квартиры подорожали до 26%: сколько стоит купить и арендовать жилье

В Луцке за год больше подорожали однокомнатные квартиры - их медианная цена выросла на 26% и достигла 63 тысяч долларов. В то же время аренда тоже продолжает дорожать: за однокомнатное жилье просят в среднем 18 тысяч гривен в месяц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Больше всего за год выросли цены именно на небольшие квартиры. Двухкомнатное и трехкомнатное жилье дорожало гораздо медленнее.
Стоимость жилья в Луцке:
На первичном рынке стартовая стоимость квадратного метра уже приближается к тысяче долларов - средняя цена составляет 960 долларов, но она зависит от класса жилья.
Медианные цены за квадратный метр:
Жилье эконом-класса сейчас нет в продаже в Луцке. Самым дорогим остаются квартиры бизнес-класса, хотя разница между сегментами пока незначительна. В продаже 53 секций ЖК, 6 застройщиков предлагают рассрочку, 4 - ипотеку "єОселя".
Наряду с продажей дорожает и аренда квартир. По состоянию на конец августа средняя цена за однокомнатную квартиру составляла 18 тысяч гривен в месяц, данных о двух- и трехкомнатных квартирах мало для анализа.
Исследование ЛУН показывает, что в среднем жители Луцка тратят 63% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, а чтобы купить такое жилье, нужно откладывать всю зарплату в течение 8,9 года.
Так что спрос на жилье в западных областях Украины остается высоким, что продолжает поддерживать рост цен как на покупку, так и на аренду.
Читайте также о том, что в Ивано-Франковске аренда подорожала более чем на 40%. В то же время большинство потенциальных покупателей считают, что недвижимость в городе снова поднимется в цене.
Ранее мы писали о том, что на аренду однокомнатной квартиры у молодежи уходит от 14% до 76% зарплаты в зависимости от города. А для покупки в самых дорогих городах придется копить деньги почти 10 лет.