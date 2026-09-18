В Луцке квартиры подорожали до 26%: сколько стоит купить и арендовать жилье

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Больше всего за год выросли цены именно на небольшие квартиры. Двухкомнатное и трехкомнатное жилье дорожало гораздо медленнее.

Стоимость жилья в Луцке:

1-комнатная квартира - 63 тысячи долларов, цена выросла на 26%;

2-комнатная - 69 500 долларов, это на 7% дороже, чем годом ранее;

3-комнатная - 75 тысяч долларов, стоимость поднялась на 2%.

Цены на вторичном рынке в Луцке (скриншот)

Какие цены на новостройки

На первичном рынке стартовая стоимость квадратного метра уже приближается к тысяче долларов - средняя цена составляет 960 долларов, но она зависит от класса жилья.

Медианные цены за квадратный метр:

комфорт - 940 долл./кв. м;

премиум - 960 долл./кв. м;

бизнес - 980 долл./кв. м.

Жилье эконом-класса сейчас нет в продаже в Луцке. Самым дорогим остаются квартиры бизнес-класса, хотя разница между сегментами пока незначительна. В продаже 53 секций ЖК, 6 застройщиков предлагают рассрочку, 4 - ипотеку "єОселя".

Цены на первичном рынке в Луцке (скриншот)

Сколько стоит аренда

Наряду с продажей дорожает и аренда квартир. По состоянию на конец августа средняя цена за однокомнатную квартиру составляла 18 тысяч гривен в месяц, данных о двух- и трехкомнатных квартирах мало для анализа.

Исследование ЛУН показывает, что в среднем жители Луцка тратят 63% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, а чтобы купить такое жилье, нужно откладывать всю зарплату в течение 8,9 года.

Так что спрос на жилье в западных областях Украины остается высоким, что продолжает поддерживать рост цен как на покупку, так и на аренду.