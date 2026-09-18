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У Луцьку квартири подорожчали до 26%: скільки коштує купити та орендувати житло

08:07 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
Що відбувається на ринку нерухомості у Луцьку (фото: Getty Images)

У Луцьку за рік найбільше подорожчали однокімнатні квартири - їхня медіанна ціна зросла на 26% і сягнула 63 тисяч доларів. Водночас оренда також продовжує дорожчати: за однокімнатне житло просять у середньому 18 тисяч гривень на місяць.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Найвідчутніше за рік зросли ціни саме на невеликі квартири. Двокімнатне та трикімнатне житло дорожчало значно повільніше.

Вартість житла у Луцьку:

  • 1-кімнатна квартира - 63 тисячі доларів, ціна зросла на 26%;
  • 2-кімнатна - 69 500 доларів, це на 7% дорожче, ніж роком раніше;
  • 3-кімнатна - 75 тисяч доларів, вартість піднялась на 2%.

Ціни на вторинному ринку у Луцьку (скриншот)

Які ціни на новобудови

На первинному ринку стартова вартість квадратного метра вже наближається до тисячі доларів - середня ціна становить 960 доларів, однак вона залежить від класу житла.

Медіанні ціни за квадратний метр:

  • комфорт - 940 дол./кв. м;
  • преміум - 960 дол./кв. м;
  • бізнес - 980 дол./кв. м.

Житла економ-класу зараз нема у продажу в Луцьку. Найдорожчим залишаються квартири бізнес-класу, хоча різниця між сегментами поки незначна. У продажі 53 секцій ЖК, 6 забудовників пропонують розтермінування, 4 - іпотеку "єОселя".

Ціни на первинному ринку у Луцьку (скриншот)

Читайте також: Попит на приватні будинки зріс: де вони подорожчали найбільше і які ціни у 2026-му

Скільки коштує оренда

Разом із продажем дорожчає й оренда квартир. Станом на кінець серпня середня ціна за однокімнатну кваритиру становила 18 тисяч гривень на місяць, даних про дво- і трикімнатні квартири замало для аналізу.

Дослідження ЛУН показує, що в середньому жителі Луцька витрачають 63% зарплати на оренду однокімнатної квартири, а щоб купити таке житло, потрібно відкладати усю зарплату протягом 8,9 року.

Тож попит на житло у західних областях України залишається високим, що продовжує підтримувати зростання цін як на купівлю, так і на оренду.

Читайте також про те, що в Івано-Франківську оренда подорожчала більш ніж на 40%. Водночас більшість потенційних покупців вважають, що нерухомість у місті знову підніметься у ціні.

Раніше ми писали про те, що на оренду однокімнатної квартири у молоді йде від 14% до 76% зарплати залежно від міста. А для купівлі у найдорожчих містах доведеться збирати гроші майже 10 років.

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