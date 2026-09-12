Спрос на частные дома вырос: где они подорожали больше всего и какие цены в 2026-м

На фоне подготовки к зиме и рискам отключения света украинцы все больше интересуются частными домами. В ЛУН фиксируют высокий интерес к такому жилью, а в отдельных областях цены за год выросли более чем на треть.

Об этом пишет РБК-Украина в материале "Зима в селе. Почему покупка дома - это только начало расходов".

Спрос на дома вырос

Интерес к частному жилью стал расти еще в начале 2026 года и остается высоким. По данным ЛУН, в этом году спрос развивается несколько нетипично: вместо традиционного августовского пика самые высокие показатели поиска домов были зафиксированы уже в январе и феврале.

"В ЛУН видим рост интереса к частным домам. Запросы на поиск такого жилья начали расти еще в начале 2026-го и до сих пор держатся на достаточно высоком уровне", - объясняет руководитель внешних коммуникаций и партнерств в ЛУН Алена Бабко.

По ее словам, одна из причин такого интереса - желание иметь больше приватности и автономности.

"Причем в этом году картина несколько нетипичная: традиционно пик интереса к домам приходится на август, но в 2026 году самые высокие показатели мы фиксировали уже в январе и феврале. Один из факторов такого интереса - запрос на большую конфиденциальность и автономность жилья", - говорит Бабко.

Где дома подорожали больше всего

Цены на частные дома за последний год выросли почти по всей Украине. Заметнее всего недвижимость подорожала в Ровенской области - на 36%, а в Черновицкой и Одесской - на 35%.

В то же время, цены существенно отличаются в зависимости от региона.

"Среди областных центров одни из самых низких цен за квадратный метр фиксируем в Николаеве, Запорожье и Чернигове - 425 долларов, 440 и 455 долларов за кв. м соответственно", - отмечает представитель ЛУН.

В Чернигове медианная стоимость целого частного дома в конце апреля составляла около 28,8 тыс. долларов. Для сравнения, в Киеве и Львове этот показатель составил около 220 тыс. долларов.

Цены на дома в областных центрах (скриншот)

Что происходит с загородным жильем

Дома вне областных центров в большинстве регионов остаются дешевле, однако это не означает, что они дешевеют или цены стоят на месте. Напротив, в некоторых областях загородное жилье дорожает быстрее, чем дома в самих городах.

"Если же говорить именно о загородном жилье, в большинстве регионов дома вне областных центров остаются дешевле, но интересно, что цены там часто растут быстрее, чем в самих городах", - говорит Бабко.

Особенно заметна такая тенденция в Одесской, Львовской, Запорожской, Винницкой и Днепропетровской областях.

По данным ЛУН, самые дешевые дома сейчас в:

Черниговской области: 10 500 долларов;

Николаевской: 15 тысяч долларов;

Кропивницкой: 18 тысяч долларов;

Запорожской и Черкасской: 20 тысяч долларов.

Самые дорогие дома в:

Киевской области: 115 тысяч долларов;

Львовской: 92 тысяч долларов;

Ивано-Франковской: 88 тысяч долларов;

Закарпатской: 77 тысяч долларов;

Волынской: 75 тысяч долларов.

При этом стоимость дома определяет не только его расположение, но и состояние недвижимости, площадь, расстояние до города и инфраструктура населенного пункта.

Цены на дома в разных регионах (скриншот)

"По старым сельским домам отдельной статистики, которая позволила бы корректно сказать о росте или падении спроса именно на этот тип объектов, у ЛУН пока нет", - отмечает Бабко.

По ее словам, данные платформы свидетельствуют о более широком тренде - росте интереса к частному жилью и его преимуществам.

"Поэтому мы бы не говорили, что украинцы массово переключились именно на старые дома в селах. Данные ЛУН позволяют говорить о более широком тренде - росте интереса к частному жилью в целом и к автономности и частности, которые оно дает", - добавляет она.