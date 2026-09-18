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РФ массированно атаковала Конотоп: повреждены школа, детсад, бизнес и дома

04:31 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
РФ массированно атаковала Конотоп: повреждены школа, детсад, бизнес и дома Фото: пострадали несколько человек (facebook.com/DSNSKyiv)
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Россияне в ночь на 18 сентября массированно атаковала Конотоп Сумской области. В результате вражеских обстрелов в городе много повреждений, а также перебои с газом и светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Конотопского мероприятия Артема Семенихина.

По его словам, в результате дроновой атаки в городе были повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры города.

Среди них: поврежденные учебные заведения (детсад и школа №11), медицинские учреждения, транспортная инфраструктура, железная дорога, а также пострадали многие частные дома.

Кроме того, во вражескую атаку попала газотранспортная сеть, через которую часть города без газа. В то же время есть перебои и со светом, поскольку в местах прилетов повреждены провода.

"Повреждено много мелкого частного бизнеса", - добавил мэр.

По последним данным, в Конотопе двое пострадавших - женщины 1965 года и 1991 года рождения.

Другие обстрелы

Напомним, в ночь на 25 августа россияне тоже атаковали Конотоп. В результате обстрела было уничтожено агропредприятие, железнодорожный путь, повреждены десятки зданий, и часть города была без связи.

Также мы писали, что в ночь на 24 августа по городу тоже был нанесен массированный удар. Из-за обстрела большая часть города осталась без света, и был уничтожен автопарк.

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