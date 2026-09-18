РФ массированно атаковала Конотоп: повреждены школа, детсад, бизнес и дома
Россияне в ночь на 18 сентября массированно атаковала Конотоп Сумской области. В результате вражеских обстрелов в городе много повреждений, а также перебои с газом и светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Конотопского мероприятия Артема Семенихина.
По его словам, в результате дроновой атаки в городе были повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры города.
Среди них: поврежденные учебные заведения (детсад и школа №11), медицинские учреждения, транспортная инфраструктура, железная дорога, а также пострадали многие частные дома.
Кроме того, во вражескую атаку попала газотранспортная сеть, через которую часть города без газа. В то же время есть перебои и со светом, поскольку в местах прилетов повреждены провода.
"Повреждено много мелкого частного бизнеса", - добавил мэр.
По последним данным, в Конотопе двое пострадавших - женщины 1965 года и 1991 года рождения.
Другие обстрелы
Напомним, в ночь на 25 августа россияне тоже атаковали Конотоп. В результате обстрела было уничтожено агропредприятие, железнодорожный путь, повреждены десятки зданий, и часть города была без связи.
Также мы писали, что в ночь на 24 августа по городу тоже был нанесен массированный удар. Из-за обстрела большая часть города осталась без света, и был уничтожен автопарк.